Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.10.2020 09:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2020 09:55
    ABONE OL

    Son dakika: 'de hafif ticari aracın motor bölümünde 28,5 kilo eroin ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, ’de polisin düzenlediği operasyonda, hafif ticari aracın motor kısmına gizlenmiş 28,5 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

    DHA
    Zehir tacirlerinden yine aynı yöntem!

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine götürülmek üzere kente yüklü miktarda getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Akdeniz ilçesindeki bir otele yerleştiği tespit edilen şüpheli T.Ö. (47), teknik ve fiziki takibe alındı.





    Çalışmanın ardından otele baskın yapan polis ekipleri, T.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araçta narkotik köpeği Börü ile arama yaptı. Aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş ve narkotik köpeklerinin uyuşturucunun kokusunu almasını engellemek amacıyla üzerine koku sürülmüş 67 paket halinde 28,5 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Mersin'de hafif ticari aracın motor bölümünde 28,5 kilo eroin ele geçirildi