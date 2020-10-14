İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine götürülmek üzere kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Akdeniz ilçesindeki bir otele yerleştiği tespit edilen şüpheli T.Ö. (47), teknik ve fiziki takibe alındı.











Çalışmanın ardından otele baskın yapan polis ekipleri, T.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araçta narkotik köpeği Börü ile arama yaptı. Aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş ve narkotik köpeklerinin uyuşturucunun kokusunu almasını engellemek amacıyla üzerine koku sürülmüş 67 paket halinde 28,5 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



