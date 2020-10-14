Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.10.2020 08:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2020 08:41
    ABONE OL

    Son dakika: 'da operasyonu

    Son dakika haberine göre 'da sattıkları öne sürülen zanlılar gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, 'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adana'da uyuşturucu operasyonu

    Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

    Evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Bu sırada özel harekat polisleri sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

    Gözaltına alınan bazı şüpheliler, 'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Adana'da uyuşturucu operasyonu