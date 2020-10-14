Deniz Teoman kimdir, kaç yaşında? Apple Başkan Yardımcısı Deniz Teoman kimdir? Tüm dünyada merakla izlenen Apple etkinliğinde Deniz Teoman ismi gündem oldu. MagSafe özelliğini tanıtan Türk mühendis Deniz Teoman'ın başarısı ve hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Deniz Teoman kimdir?

DENİZ TEOMAN KİMDİR?

Apple Başkan Yardımcısı sıfatına sahip olan Deniz Teoman, 2005 yılından bu yana Apple bünyesinde görev yapıyor. Uzun yıllardır ABD'de yaşayan ve yüksek lisans eğitimini de ABD'de tamamladı.