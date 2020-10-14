Son dakika: Dolandırıcılardan milyonluk 'göçmen' vurgunu: 36 şüpheli yakalandı

0 850'Lİ HATLARLA GÜVEN KAZANMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Dolandırıcıların, açtıkları sahte internet sitelerine giren yabancı uyruklulardan işlem ve harç ücreti adı altında para talep ettiği, kendilerine kurumsal bir imaj vermek için de 0 850'li hatlardan mağdurlara geri dönüş yaptıkları ve bu şekilde güven kazanmaya çalıştıkları belirlendi.

Ekipler, kendilerini yetkili bir kuruluş gibi tanıttıkları saptanan 9 şirketi tespit ederek, 36 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla Ankara'da gözaltına aldı.