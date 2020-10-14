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    Son dakika: 'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 44 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'nün mahrem yapılanmasına yönelik merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 47 şüpheliden 44'ü yakalandı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    AA
    FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

    merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda 44 zanlı yakalandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 15 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlerin deşifresine ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca beyan bulunan 47 şüpheliden 44'ü yakalandı.

    Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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