BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak? Grup tarama uygulama sonuçlarının sona ermesinin ardından gözler BİLSEM sonuçlarına çevrildi. Sonuçların 14 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuştu. Pandemi nedeniyle Mart ayından beri ertelenen BİLSEM sınavlarına yaz aylarında yeniden başlanmıştı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizden öğrenebilir ve sınav sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.
BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
BİLSEM sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belirtilmedi. Sonuçların öğle saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020' de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.
İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
SINAVLAR SONA ERDİ
2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu", COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak'ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim'de sona erdi.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.