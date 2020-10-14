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    • 14.10.2020 16:13
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    'da den kayıplar artıyor

    can almaya devam ediyor. 'da sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, çeşitli hastanelerde tedavi gören 9 kişinin de hayati tehlikesi sürdüğü belirtildi.

    AA
    İstanbul'da sahte alkolden kayıplar artıyor

    'da sahte içkiden zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

    Alınan bilgiye göre, İstanbul'da ekim ayında 49 alkol zehirlenmesi meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti.

    Öte yandan çeşitli hastanelerde tedavisi devam 9 kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor.

    Sahte içkiden zehirlenme olaylarıyla ilgili tespit edilen 52 şüpheliden 50'si yakalandı.

    Gözaltına alınan 50 şüpheliden 33'ü serbest bırakılırken, 4'ü adli kontrolle salıverildi, 6'sı ise tutuklandı.

    Gözaltındaki 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel İstanbul'da sahte alkolden kayıplar artıyor