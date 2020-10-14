İzmir, Kırıkkale'den sonra Mersin'de de sahte alkolden dolayı ölümler meydana geldi. Kentte son bir haftada sahte alkolden dolayı 15 kişi çeşitli hastanelere başvururken, 6 kişi hayatını kaybetti. 9 kişinin hastanelerde tedavileri sürerken, Mersin polisi de sahte alkole karşı operasyon ve denetimlerini artırdı. Yaşanan ölümlerin ardından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanırken, çok miktarda da sahte alkol ele geçirildi.