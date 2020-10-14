Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.10.2020 16:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2020 16:04
    ABONE OL

    Kayıp hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

    'da 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire 'nun öldürülerek bataklık alana atıldığı ortaya çıktı. Alanda yapılan aramada bulunan cenaze İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    AA
    Kayıp hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

    'ın Didim ilçesinde 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire 'nun öldürüldüğü belirlendi.

    Alınan bilgiye göre, Hatice Tusu'ndan (50) haber alamayan yakınları, 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu.

    Soruşturma başlatan ekipler, Tusu ile son görüşen kişinin arkadaşı S.A. olduğunu tespit etti.

    Gözaltına alınan S.A, kadını öldürdüğünü ve cesedi Hisar Mahallesi'nde arıtma tesisinin bulunduğu bölgede bataklık alana attığını itiraf etti.

    Ekiplerin yaptığı aramada, bataklık alanda cesede ulaşıldı.

    Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kayıp hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı