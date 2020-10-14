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    • 14.10.2020 18:22
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    'cu eski çalışanına , 'den 7 yıl 6 ay hapis yatacak

    Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () çalışanı , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    AA
    FETÖ'nün kritik isminin hapis cezası açıklandı

    Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Arslan ile avukatı katıldı.

    Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Arslan, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

    Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Arslan, bu programı darbe girişiminden sonra medyadan öğrendiğini iddia etti.

    Suçsuz olduğunu savunan Arslan, beraatini istedi.

    Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Arslan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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    Haberler Güncel ByLock'cu eski BTK çalışanına Mesude Yüsra Arslan, FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis yatacak