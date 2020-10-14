Hakimlik ise şüpheli hakkında aynı suç vasfından devam eden yargılamada değerlendirilecek mahiyette yeni delil bulunduğu ve bu bağlamda bu hususun kovuşturmaya devam eden mahkemece değerlendirileceği, derdest yargılama bulunması ve işbu delillerin birleştirme talepli ilgili mahkemesince değerlendirileceği nazara alınarak tutuklama talebinin reddine karar verdi.

Bu arada soruşturmayı yürüten savcı, sulh ceza hakimliğinin tutuklama talebini ret kararına itiraz etti.