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    • 14.10.2020 17:53
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    Savunması pes dedirtti: Eski Danıştay tetkik hakimi 'a 'den 7 yıl 6 ay hapis cezası

    Fetullahçı Terör Örgütü () irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Danıştay tetkik hakimi , "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Yıldız, FETÖ üyesi olmadığını, örgütsel bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

    AA
    Eski Danıştay tetkik hakimine FETÖ'den ceza

    25. 'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık ve avukatı katıldı.

    SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
    Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Yıldız, suçlamaları kabul etmedi. üyesi olmadığını, örgütsel bir bağının bulunmadığını iddia eden Yıldız, iddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını öne sürdü.

    Suçsuz olduğunun yargılama aşamasında ortaya çıktığını savunan Yıldız, beraat talebinde bulundu.

    7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
    Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yıldız'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

    İddianamede, Halime Yıldız'ın ev ablası olduğu, örgütün yönlendirmesiyle katalog evlilik yaptığı, aynı zamanda FETÖ irtibatı nedeniyle kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) üyesi olduğu aktarıldı.

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    Haberler Güncel Savunması pes dedirtti: Eski Danıştay tetkik hakimi Halime Yıldız'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası