İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, dün Ankara'yı ziyaret etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir zirve gerçekleştirdi. Burada Türkiye'ye ayar vermeye kalkıp, "Suriye'den çekilin. Azerbaycan'a destek vermeyin. Akdeniz'de tansiyonu düşürün" gibi ipe sapa gelmeyen sözler etti. Bu çağrıyı yaparken de talep etme anlamına gelen "urge" kelimesini telaffuz etti. Buna Çavuşoğlu çok sinirlendi:
"Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. "Call on" diyebilirsiniz. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye 'Suriye'den çekilin' diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı destekliyorsunuz. Kıbrıs Türkleri'nin haklarından neden bahsetmiyorsunuz? Yunanistan'ı görmüyor musunuz? Siz de bir annesiniz, Diyarbakır'da çocuklarını bekleyen anneler var. Türkiye'ye tepeden bakamazsınız...