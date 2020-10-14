Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Ann Linde'ye sert tepki: “Siz kimden aldığınız yetkiyle bize ‘’den çekilin’ diyorsunuz?”

    ’ye ayar vermeye kalkışan AGİT’in müstakbel dönem başkanı İsveç’in , ağzının payını aldı. Çavuşoğlu meslektaşını, “Siz kimden aldığınız yetkiyle bize ‘’den çekilin’ diyorsunuz?” diye uyardı.

    İsveç , dün 'yı ziyaret etti. Lideri ile bir araya geldi. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir zirve gerçekleştirdi. Burada 'ye ayar vermeye kalkıp, "'den çekilin. 'a destek vermeyin. 'de tansiyonu düşürün" gibi ipe sapa gelmeyen sözler etti. Bu çağrıyı yaparken de talep etme anlamına gelen "urge" kelimesini telaffuz etti. Buna Çavuşoğlu çok sinirlendi:

    "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. "Call on" diyebilirsiniz. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye 'Suriye'den çekilin' diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen 'yı destekliyorsunuz. Türkleri'nin haklarından neden bahsetmiyorsunuz? 'ı görmüyor musunuz? Siz de bir annesiniz, 'da çocuklarını bekleyen anneler var. Türkiye'ye tepeden bakamazsınız...


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Ann Linde'ye sert tepki: “Siz kimden aldığınız yetkiyle bize ‘Suriye’den çekilin’ diyorsunuz?”