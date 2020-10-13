Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Linde görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.









Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Azerbaycan'ın vereceği kararı her şartta masada ve sahada destekleyeceğiz. Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını makul karşılıyoruz ama buna ilaveten Ermenistan'a da çekil çağrısı yapılırsa, o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz ancak bu çağrı yapılmıyor.Kırım, Ukrayna toprakları söz konusu olduğunda AGİT dahil hepimiz Rusya çekilsin diyoruz ancak aynı çağrıyı Karabağ söz konusu olduğunda yapmıyoruz.



BU YETKİYİ KİMDEN ALIYORSUNUZ?

Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye Suriye'den çekilin diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı destekliyorsunuz.

Kıbrıs Türklerinin haklarından neden bahsetmiyorsunuz? Hidrokarbon kaynaklarında neden hakça paylaşıma vurgu yapmıyorsunuz? Neden? AB içindeki dayanışmadan dolayı. Haksız yerdeki dayanışma AB'yi de, insanı da körleştirir. Madem insan hakları konusunda hassassınız, mülteciler konusunda Yunanistan'ı görmüyor musunuz?



EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELERİ HATIRLATTI

(Mevkidaşına dönerek) Siz de bir annesiniz, Diyarbakır'da çocuklarını bekleyen anneler var. Türkiye'ye özellikle 'urge' kelimesini kullanarak tepeden bakıyorsunuz.