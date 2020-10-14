Yılmaz Özdil , Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı kitabın satışından büyük vurgun yaptı. Daha sonra kitabın özel baskısını çıkaran Yılmaz Özdil, tanesini 2 bin 500 liradan satarak büyük bir gelir elde etmişti. Sabah gazetesi yazarı Endin Ardıç,yazısında Özdil'in çıkardığı son kitabını sert bir dille eleştirerek,dedi.

Sevgili kardeşimiz Yılmaz Özdil piyasaya yeni bir mal sürdü: "Son Cüret"....

Ben "sadesini" aldım, peynirlisi ve kıymalısı henüz çıkmadı.

"Damping" de yapmışlar, üzerinde 42 lira yazan kitabı Amazon'dan 24 liraya getirttim.

Migros'ta kaça satıyorlar, bilmiyorum.

Yılmaz kardeşim bu son eserinde Kurtuluş Savaşı'mızı anlatıyor (ya ne anlatacaktı, Fransız edebiyatı tarihini mi?)

Fakat bu bir tarih kitabı değil, içinde ne kaynak var ne dipnot.

Bir "anlatı", adı üstünde.

Daha önce bu konu hiç yazılmamış herhalde.

Düzeyi ilkokul.

Bu da gazetesinin ve kendi müşterisinin düzeyine uygun.

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