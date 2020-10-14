iPhone 12 tanıtıldı! Apple iPhone 12 özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

İPHONE 12 İLE BİR DEVİR SONA ERİYOR

iPhone 12 ile sürpriz değişiklik olacak. Apple'ın aldığı karar ile bir devir sona eriyor. Apple'ın iPhone 12 ile birlikte şarj cihazını kaldırmayı hedeflediği öğrenildi. iPhone 12'lerde kutudan şarj adaptörünün çıkmayacağı iddia edildi.

KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI DETAYI

iPhone 12'lerde şarj adaptörünün çıkmayacak olması ile birlikte Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen kablosuz şarj cihazı gündeme geldi.

Apple iPhone 12 kutusundan şarj cihazı adaptörü ve kulaklık çıkmayacak. Bu ürünleri almak isteyenler para ödemek zorunda kalacaklar. Tüm iPhone modelleri artık varsayılan olarak USB-C kablosuyla gönderilecek.

İPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR?

Cihazların özellikleri henüz kesinlik kazanmış değil; ancak sızan bilgilere göre iPhone 12 serisinin fiyatları şöyle:

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar

iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar

iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar

iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar