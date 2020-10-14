iPhone 12 tanıtıldı! Apple iPhone 12 özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, dün gerçekleştirdiği canlı yayın lansmanı ile heyecanla beklenen yeni telefon modeli iPhone 12'yi tanıttı. 5G destekli Apple ürünleri Apple CEO Tim Cook tarafından anlatıldı. A14 Bionic işlemciye sahip olan iPhone 12 oyun severleri de mutlu edecek donanıma sahip. Kamera özellikleri de üst düzeyde olan Apple iPhone 12 özellikleri ve fiyatlarına dair bilgileri haberimizde derledik.
iPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple'ın minik telefonu iPhone12 mini ile iPhone 12 Pro Max, 6 Kasım'da yurt dışında ön siparişe açılıyor.. 13 Kasım'da da yine yurt dışında satışa sunulacak.
iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar iPhone 12 Mini'nin başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı.
iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Gövde: Alüminyum
Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2227 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (649$),256 GB (749$)
İPHONE 12 MAX
Gövde: Alüminyum
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2815 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (749$),256 GB (849$)
İPHONE 12 PRO
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 2775 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (999$),256 GB (1.099$),512 GB (1.199$)
İPHONE 12 PRO MAX
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 3687 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (mmWave),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$),256 GB (1.199$),512 GB (1.399$)
İPHONE 12 İLE BİR DEVİR SONA ERİYOR
iPhone 12 ile sürpriz değişiklik olacak. Apple'ın aldığı karar ile bir devir sona eriyor. Apple'ın iPhone 12 ile birlikte şarj cihazını kaldırmayı hedeflediği öğrenildi. iPhone 12'lerde kutudan şarj adaptörünün çıkmayacağı iddia edildi.
KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI DETAYI
iPhone 12'lerde şarj adaptörünün çıkmayacak olması ile birlikte Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen kablosuz şarj cihazı gündeme geldi.
Apple iPhone 12 kutusundan şarj cihazı adaptörü ve kulaklık çıkmayacak. Bu ürünleri almak isteyenler para ödemek zorunda kalacaklar. Tüm iPhone modelleri artık varsayılan olarak USB-C kablosuyla gönderilecek.
İPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR?
Cihazların özellikleri henüz kesinlik kazanmış değil; ancak sızan bilgilere göre iPhone 12 serisinin fiyatları şöyle:
iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar
iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar
iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar
iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar