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    • 13.10.2020 13:28
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    Son dakika: - anlaşması tamam: Spotify lisans alacak 'de temsilcilik açacak

    Son dakika haberine göre, lisans alacak 'de temsilcilik açacak. Netflix ve Amazon Prime gibi şirketlerle anlaşma sağlanırken dünyaca ünlü dijital müzik platformu Spotify'a ise 72 saat süre verilmişti.

    Burak Erdem Çelik
    RTÜK-Spotify anlaşması tamam

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği internet sitelerine uyarı vermişti. Netflix ve Amazon Prime gibi şirketlerle anlaşma sağlanırken dünyaca ünlü dijital müzik platformu 'a ise 72 saat süre verilmişti.



    'de temsilciliği bulunmayan İsveç merkezli şirketin Stockholm'deki birimiyle temasa geçen RTÜK yetkilileri firmadan olumlu geri dönüş aldı. Buna göre, Spotify yayın lisansını alacak. Türkiye'deki Pazar payını kaybetmek istemeyen Spotify ayrıca Türkiye'de temsilcilik de açacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: RTÜK-Spotify anlaşması tamam: Spotify lisans alacak Türkiye'de temsilcilik açacak