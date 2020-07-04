Vergi kaçıran teknoloji şirketleri, devletlere yüzlerce milyar dolar kurumlar vergisi kaybı yaşatıyor





EN SON CEZA GOOGLE'A VERILDI

Küresel ölçekte bunlar olurken bir yandan da yerelde davalar ve soruşturmalar devam ediyor. Örneğin son olarak Google, ek vergilerle beraber Fransa'ya yaklaşık 1 milyar euro vergi cezası ödemeyi kabul etti. 4 yıl önce açılan vergi kaçırma davasında sonucunda ceza kesildi. İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de onlarca dava açıldı ve bu davalarda büyük cezalar kesildi.



FATURALAR İRLANDA'DAN KESİLİYOR

Türkiye'de Gelir İdaresi Başkanlığı, dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair esasları belirledi. Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon liradan ve dünyadaki hasılatı 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı lira cinsi tutardan fazla olanlar, yüzde 7.5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi oldu. Ancak birçok şirket, hem Türkiye'de bir şirketi olmadığı için hem de gelirlerini yurtdışı üzerinden faturalandırdıkları için vergi ödemekten kaçıyor. Faturalar İrlanda gibi ülkelerden kesiliyor. Fransa ve Türkiye'nin getirdiği verginin benzerini İtalya, Avusturya, Polonya, Belçika, Çekya, Belçika, Macaristan, Slovenya ve İspanya da kesecek.Bu ülkeler de hazırlıklarını tamamladı.