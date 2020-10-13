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Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak. Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz.

407 gün oldu HDP önündeki aileler vicdan nöbetinden ayrılmadılar. Evladına kavuşan aile sayısı 18'e yükseldi. Kimsenin buradaki evlat nöbetine sessiz kalmaması gerekir.

HATAY'DAKİ YANGIN

Türkiye'de yaz aylarında maalesef çok yoğun bir şekilde orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada tabi PKK'lı bir grubun propaganda yapmaya çalışması alçakça bir şekilde buradaki acılar üzerine sevinç ortaya koyması kuşkusuz lanetlenmesi gereken bir durumdur.

Bazı siyasilerin de önce duyarlılık gösterip tweet atıp sonra bunu silme şeklinde bir tavır içine girmeleri de görülmüştür. İlk günden itibaren yetkililer olayı takip ediyorlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde orman yangını çıkarmaya teşebbüs ettikleri daha önce de ortaya çıkmıştı. Ancak soruşturma devam ediyor bittikten sonra ortaya çıkacaktır buradaki yangının nasıl çıktığı. Sabotaj soruşturması devam ediyor. Elimizde kesin bulgulara ulaştığımız bir tablo oluştuğunda sizleri bilgilendiririz.

TERÖR OPERASYONLARI

Uluslararası güçler terör örgütlerini kullanıyor

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda kalacak. Velilerimizin rızası çok önemli, esnek model var. Süreci güçlü bir şekilde takip ediyoruz.

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI

Saati saatine takip ettiğimizi söyleyebilirim. Gence'ye bomba yağdırmak sivilleri öldürmek bu ateşkesi bozdu. Ermenistan'ın bu saldırgan tavrına sesleri çıkmıyor. Azerbaycan kendi topraklarını almak istediğinde sürekli ateşkes çağrısı yapıyorlar.

Karşımızda Paşinyan haydut devlet yönetimi var. Hukuk tanımazlık, saldırganlık, sivil kayıplar var.

Azerbaycan ordusunu, Aliyev'i Ermenistan'ın bu saldırılara karşı aldığı her tedbire karşı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Türkiye onların yanında olmaya devam edecektir. Azerbaycan'ın yanındayız bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Biz kendi kıta sahanlığımızda arama yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesine bağlıdır. Masada verdiğimiz cevaplar gibi sahada da verecek gücümüz var.

KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASI

(Kapalı Maraş'ın açılması) Orada herhangi bir şekilde mağduriyete yol açılmamaktadır. KKTC'yi destekliyoruz, çok doğru bir karar vermişlerdir. Bu bölge Kıbrıs Türklerine aittir. Herhangi bir kimsenin müdahale hakkı söz konusu olamaz. Kılıçdaroğlu'nun Maraş söylemleri ise ciddiyetsizlik örneğidir.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir