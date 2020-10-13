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    • 13.10.2020 14:32
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    davasında flaş gelişme! BAM cezaları onadı

    ’nde suça karışan bazı çalışanlara yönelik görülen dava ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bölge Adliye Mahkemesi 27. , verilen cezaları aynen onadı. İstanbul 37. ; 'a 3 yıl 6 ay 15 gün, 'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, 'e 3 yıl 4 ay, 'a 3 yıl 4 ay, 'ya 1 yıl 13 ay, 'ya 1 yıl 13 ay, 1 yıl 13 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme, 'un beraatına hükmetmişti.

    Atakan Irmak
    Sözcü Gazetesi davasında flaş gelişme!

    sahibi , İzmir muhabiri , muhasebe elemanı , internet sitesi eski sorumlu müdürü , Genel Yayın Yönetmeni , yazarları , ile gazetenin internet sitesi Yayın Yönetmeni ve Koordinatörü hakkında 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım' suçundan açılan dava açılmıştı.

    37. 'nce görülen davada, firari olan Burak Akbay'ın dosyası tefrik edilmişti. Akbay hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Daha sonra bu karar kaldırılmıştı.

    8 SANIĞA CEZA
    Mahkeme yapılan yargılama sonucu 8 sanığı 'FETÖ'ye yardım'dan cezalandırmıştı. Buna göre; Emin Çölaşan'a 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay, Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, Yücel Arı'ya 1 yıl 13 ay, Gökmen Ulu'ya 1 yıl 13 ay, Yonca Yücekaleli 1 yıl 13 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, Mediha Olgun'un beraatına hükmetmişti.

    KARAR ONANDI
    Dosya sanıkların karara yaptıkları itiraz üzerine (BAM)'ne gitmişti. Dosyayı değerlendiren İstanbul BAM 27. kararını açıkladı. Daire, yerel mahkeme olan 37. Ağır Ceza'nın kararının yerinde olduğunu, istinaf başvurusunda bulunan sanıkların gerekçelerinin ise yerinde görülmediğine hükmetti. Yerel mahkemece verilen cezalar onandı.

    Dosya, Yargıtay'a gidecek.

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