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    • 13.10.2020 14:35
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    : ’nde korku dolu anlar! Park halindeki alev alev yandı

    haberine göre İstanbul ’nde park halindeki alev alev yandı. Aracı görev vatandaşlar büyük panik yaşadı. Servis aracı kullanılamaz hale geldi.

    İstanbul'da korku dolu anlar!
    Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halinde bulunan 34 LAG 140 plakalı bir henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.



    kısa sürede büyüyerek bir anda aracı sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, hemen yanan araca müdahale etti.



    Araç, söndürürken ekipler soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan servis aracı kullanılamaz hale geldi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Beylikdüzü’nde korku dolu anlar! Park halindeki servis aracı alev alev yandı