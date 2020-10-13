Reis yine rahatsız etti!

Tamir ve bakımı tamamlanan Oruç Reis, Akdeniz'e yeniden açıldı. Yayınlanan NAVTEX'e göre 22 Ekim 2020 tarihine kadar bölgede kalacak olan geminin, Türk kıta sahanlığı çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ancak bu açıklamaya Yunanistan karşı çıktı. Eline geçirdiği aslı astarı olmayan bir Sevilla haritasıyla Türkiye'yi şikayet etmeye kalkıştı.
Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın bu yalan söylemine sert çıktı. Yapılan açıklamada "Yunanistan'ın itirazı kabul edilemez" denildi. Bakan Hulusi Akar da Yunanistan'a tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın bu yalan söylemine sert çıktı. Yapılan açıklamada "Yunanistan'ın itirazı kabul edilemez" denildi. Bakan Hulusi Akar da Yunanistan'a tepki gösterdi.