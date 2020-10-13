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    • 13.10.2020 Gazete
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    Reis yine rahatsız etti!

    Tamir ve bakımı tamamlanan , 'e yeniden açıldı. Yayınlanan 'e göre 2020 tarihine kadar bölgede kalacak olan geminin, Türk kıta sahanlığı çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ancak bu açıklamaya karşı çıktı. Eline geçirdiği aslı astarı olmayan bir Sevilla haritasıyla 'yi şikayet etmeye kalkıştı.

    Reis yine rahatsız etti!
    Tamir ve bakımı tamamlanan , 'e yeniden açıldı. Yayınlanan 'e göre 2020 tarihine kadar bölgede kalacak olan geminin, Türk kıta sahanlığı çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ancak bu açıklamaya karşı çıktı. Eline geçirdiği aslı astarı olmayan bir Sevilla haritasıyla 'yi şikayet etmeye kalkıştı.

    , Atina'nın bu yalan söylemine sert çıktı. Yapılan açıklamada "Yunanistan'ın itirazı kabul edilemez" denildi. Bakan da Yunanistan'a tepki gösterdi.

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    Haberler Güncel Reis yine rahatsız etti!