Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.10.2020 00:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2020 00:22
    ABONE OL

    Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak ve fırtına gelecek... | 13 Ekim HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor." denildi.

    Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor." denildi.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren batısının (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA 14°C, 30°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    İSTANBUL 16°C, 27°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 14°C, 24°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 18°C, 32°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa ile zamanla Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 17°C, 27°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

    KÜTAHYA 8°C, 27°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MANİSA 15°C, 28°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    MUĞLA 11°C, 25°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 19°C, 32°C

    Az bulutlu

    ANTALYA 20°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 19°C, 28°C

    Az bulutlu

    ISPARTA 11°C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 12°C, 28°C

    Az bulutlu

    ÇANKIRI 10°C, 29°C

    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR 11°C, 27°C

    Az bulutlu

    KONYA 11°C, 28°C

    Az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 9°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 13°C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 9°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 17°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 12°C, 32°C

    Az bulutlu

    RİZE 17°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 17°C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 18°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 5°C, 23°C

    Az bulutlu

    KARS 1°C, 22°C

    Az bulutlu

    MALATYA 10°C, 29°C

    Az bulutlu

    VAN 4°C, 21°C

    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 11°C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 13°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 16°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 19°C, 33°C

    Az bulutlu ve açık
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak ve fırtına gelecek... | 13 Ekim HAVA DURUMU