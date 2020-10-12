Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak ve fırtına gelecek... | 13 Ekim HAVA DURUMU

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa ile zamanla Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 17°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

KÜTAHYA 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu