Ermenistan, "insani ateşkesi" ihlal ederek Azerbaycan'ın Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi.
Bugüne kadar 42 sivil hayatını kaybederken, 300'e yakın kişi de yaralandı.
Ermenilerin Tank ve Grad füze sistemleri, Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi. Katiller ordusu, birçok zırhlı aracı savaş alanında bırakarak kaçtı.
Düşen Ermeni İHA'sı
Keşif yapan 3 İHA'ları da düşürüldü. Azeri İHA'ları ise stratejik yerleri vurdu. Hayatını kaybedenler, toprağa verildi.
Bugüne kadar 42 sivil hayatını kaybederken, 300'e yakın kişi de yaralandı.
Ermenilerin Tank ve Grad füze sistemleri, Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi. Katiller ordusu, birçok zırhlı aracı savaş alanında bırakarak kaçtı.
Düşen Ermeni İHA'sı
Keşif yapan 3 İHA'ları da düşürüldü. Azeri İHA'ları ise stratejik yerleri vurdu. Hayatını kaybedenler, toprağa verildi.