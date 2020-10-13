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    • 13.10.2020 Gazete
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    , i ihlal edip sivillere saldıran 'ın 3 İHA'sını havada parçaladı

    , Rusyan'nın başkenti ’da atılan imzasına sadık kalmadı. Sivil yerleşim birimlerine saldırdı. Azeri su 3 İHA’yı havada parçaladı...

    Ateşkese 'İHA'net
    Ermenistan, "insani i" ihlal ederek 'ın Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi.




    Bugüne kadar 42 sivil hayatını kaybederken, 300'e yakın kişi de yaralandı.



    Ermenilerin Tank ve Grad füze sistemleri, Azerbaycan su tarafından yok edildi. Katiller ordusu, birçok zırhlı aracı savaş alanında bırakarak kaçtı.


    Düşen Ermeni İHA'sı

    Keşif yapan 3 İHA'ları da düşürüldü. Azeri İHA'ları ise stratejik yerleri vurdu. Hayatını kaybedenler, toprağa verildi.







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