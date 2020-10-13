"ORAYA +5000 YAZALIM"

Ordu Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından sanatçı Ezgi Mola'nın, "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay'daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı, yoksa rant alanı mı olacak! 'Nolcak zaten yandı, boş orası villa olsun, otel olsun' diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek!!!" şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.

Belediye hesabından; Dr. Mehmet Hilmi Güler'in "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 5000 adet fidan göndereceğiz" şeklindeki sözlerinin ekran kaydı Ezgi Mola'nın paylaşımına etiketlenerek, "Oraya +5000 yazalım" denildi.

YANAN 25 BİN 770 HEKTAR ORMAN ALANINDA 36 MİLYON 5 BİN 27 KIZILÇAM FİDANI DİKİLDİ

Sanatçı Ezgi Mola'nın; "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay'daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı, yoksa rant alanı mı olacak!" şeklindeki sözleri gerçeği yansıtmıyor.