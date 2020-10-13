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    • 13.10.2020 20:11
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    '' ile özgürleştirildi: 'nin kuzeyindeki 'ın terörden kurtarılmasının 1. yılı kutlandı

    Akçakale'nin karşısında 'nin kuzeyinde yer alan ilçe merkezinin Harekatı kapsamında, terör örgütü /'dan kurtarılmasının birinci yılı, Suriye Milli Ordusu () askerlerince düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

    AA



    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da, ilçe merkezinin YPG/PKK'dan temizlenmesinin birinci yılı münasebetiyle kutlamalar yapıldı.



    SMO ASKERLERİNİN MEZARLARI ZİYARET EDİLDİ
    Kutlamalar, ilk olarak harekat sırasında şehit olan SMO askerlerinin mezarları ziyaret edilerek başladı. Daha sonra "Bayrak Kavşağı"na hareket eden SMO askerleri, burada Tel Abyad ilçe merkezinin kurtarılmasını sembolize etmek için 1 yıl önce asılan "Suriye Devrim Bayrağı"nı yenisiyle değiştirdi.



    HALKA ÇAY VE TATLI DAĞITILDI
    İlçenin terörden temizlenmesinin mutluluğunu yaşayan SMO askerleri, kent merkezindeki öğrencilere ve pazar yerindeki halka çay, kurabiye ve tatlı dağıttı.

    SMO komutanlarından Tel Abyadlı Abdullah Hac İmam, ilçenin teröristlerden kurtarılmasının birinci yılını kutlamak için etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.



    Büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Hac İmam, Suriye topraklarının tümünü bölücü terör örgütlerinden kurtarıncaya kadar olası bütün askeri operasyonlarda yer alacaklarını söyledi.



    YPG/PKK'LI TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI
    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO askerleri, gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim 2019'da Tel Abyad ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden arındırmıştı.
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