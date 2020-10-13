Kız bebek isimleri 2020! En güzel, anlamlı, farklı ve ilginç kız bebek isimleri neler?

Bebeğinin kız olacağını öğrenmesinin ardından ebeveynler isim arayışına başlar. Kız bebek isimleri gün geçtikçe farklılaşmakta ve özellikle popüler olanlar tercih edilmektedir. Yine de kişisel tercihlere göre değişen isim bulma arayışında işinizi kolaylaştıracak önerileri sizler için derledik. 2020'nin en güzel, anlamlı, farklı ve ilginç kız bebek isimlerini haberimizin içeriğinde derledik.
EN GÜZEL VE ANLAMLI KIZ BEBEK İSİMLERİ 2020
Abendam
Açela
Açelya
Açılay
Adel
Adelya
Adile
Afitap
Afra
Ağça
Ahenk
Bade
Bağdagül
Balın
Bediz
Bedran
Behrem
Belçim
Belma
Beltun
Belemir
Berfin
Bergüzar
Beria
Beril
Berin
Berke
Berna
Berra
Berrak
Berran
Berrin
Berşan
Beste
Bestegül
Bestenigar
Çağıl
Cangül
Cannur
Cansel
Cansın
Canel
Ceren
Ceyda
Cilvenaz
Ceylinaz
DamlaDefneDemet
Deniz
Derya
Destan
Deste
Didem
Dilan
Dilara
Ebru
Ece
Eda
Ekin
Ela
Elçin
Elif
Elmas
Elvan
Emel
FerideFeriha
Feyza
Fidan
Figen
Fikriye
Filiz
Firdevs
Fulya
Fuldem
Gamze
Gaye
Gizem
Gonca
Gökben
Gökçe
Gökşin
Gönül
Gözde
Güher
HaleHandanHande
Hayal
Hayat
Hazan
Hilal
Hülya
Hümeyra
Hüner
Ilgın
Işık
Işıl
Işılay
Işın
Itır
Kanat
Karaca
Karanfil
Kardelen
Kayan
Kaynak
Kayra
Kelebek
Kerime
Kevser
Kezban
Kısmet
Kıvanç
Kıvılcım
Kıymet
MehtapMehveş
Melahat
Melda
Melek
Meliha
Melike
Melin
Melina
Melis
Melisa
Melodi
Meltem
Menekşe
Meneviş
Nazire
Nazlan
Nazlı
Nazmiye
Nebahat
Nebihe
Nebil
Necla
Necmiye
Nedime
Nedret
Nefise
Nehir
Nergis
Neriman
Öznur
Özperi
Özpetek
Özpınar
Özün
Özveri
Özyurt
Pakize
Pamir
Pamira
Papatya
Parla
Parlar
Pekay
Peköz
RüçhanRüyaSaba
Sabah
Sabiha
Sabire
Sacide
Sadika
Sadullah
Safiye
Sahil
Sahra
Sahure
Sakine
Saliha
Tilbe
Titiz
Tomris
Tomur
Tomurcuk
Tören
Tuana
Tuba
Tuğba
Tuğçe
Tuğsem
Tulu
Tuluğ
Tumay
Ünay
Ünzile
Üstün
Üstünay
Üstüngül
Üzüm
Vahide
Venüs
Verda
Vesile
Vicdan
Vildan
Vuslat
Yadigar
Yağmur
YudumYumakYurdagül
Yurdanur
Yurt
Yurtsal
Yurtsay
Yurtsev
Yurtseven
Yurtsevil
Yurtsevin
Yuva
Yücelten
Yüksel
Yükselen
Zeynel
Zeynep
Zeyno
Zilan
Zinnur
Zişan
Ziynet
Zuhal
Zübeyde
Zühal
Zühre
Zülal
Züleyha
Zülfiye
Zümra
Zümrüt