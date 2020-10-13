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    • 13.10.2020 18:54
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    Arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Yeni doğacak bebekleri için heyecanla bekleyişe başlayan anne ve babalar çocuğunun ömür boyu taşıyacağı isim için çok düşünür. Hem farklı hem olsun isteyenler bebeklerine daha doğmadan isim araştırmasına başlıyor. Peki , anlamlı, ?

    takvim.com.tr
    Kız bebek isimleri 2020! En güzel, anlamlı, farklı ve ilginç kız bebek isimleri neler?

    Bebeğinin kız olacağını öğrenmesinin ardından ebeveynler isim arayışına başlar. Kız bebek isimleri gün geçtikçe farklılaşmakta ve özellikle popüler olanlar tercih edilmektedir. Yine de kişisel tercihlere göre değişen isim bulma arayışında işinizi kolaylaştıracak önerileri sizler için derledik. 2020'nin en güzel, anlamlı, farklı ve ilginç kız bebek isimlerini haberimizin içeriğinde derledik.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI KIZ BEBEK İSİMLERİ 2020

    Abendam
    Açela
    Açelya
    Açılay
    Adel
    Adelya
    Adile
    Afitap
    Afra
    Ağça
    Ahenk

    Bade
    Bağdagül
    Balın
    Bediz
    Bedran
    Behrem
    Belçim
    Belma
    Beltun
    Belemir

    Berfin
    Bergüzar
    Beria
    Beril
    Berin
    Berke
    Berna
    Berra
    Berrak
    Berran
    Berrin
    Berşan
    Beste
    Bestegül
    Bestenigar

    Çağıl
    Cangül
    Cannur
    Cansel
    Cansın
    Canel
    Ceren
    Ceyda
    Cilvenaz
    Ceylinaz

    DamlaDefneDemet
    Deniz
    Derya
    Destan
    Deste
    Didem
    Dilan
    Dilara

    Ebru
    Ece
    Eda
    Ekin
    Ela
    Elçin
    Elif
    Elmas
    Elvan
    Emel

    FerideFeriha Feyza
    Fidan
    Figen
    Fikriye
    Filiz
    Firdevs
    Fulya
    Fuldem

    Gamze
    Gaye
    Gizem
    Gonca
    Gökben
    Gökçe
    Gökşin
    Gönül
    Gözde
    Güher

    HaleHandanHande
    Hayal
    Hayat
    Hazan
    Hilal
    Hülya
    Hümeyra
    Hüner

    Ilgın
    Işık
    Işıl
    Işılay
    Işın
    Itır

    Kanat
    Karaca
    Karanfil
    Kardelen
    Kayan
    Kaynak
    Kayra
    Kelebek
    Kerime
    Kevser
    Kezban
    Kısmet
    Kıvanç
    Kıvılcım
    Kıymet

    MehtapMehveş Melahat
    Melda
    Melek
    Meliha
    Melike
    Melin
    Melina
    Melis
    Melisa
    Melodi
    Meltem
    Menekşe
    Meneviş

    Nazire
    Nazlan
    Nazlı
    Nazmiye
    Nebahat
    Nebihe
    Nebil
    Necla
    Necmiye
    Nedime
    Nedret
    Nefise
    Nehir
    Nergis
    Neriman

    Öznur
    Özperi
    Özpetek
    Özpınar
    Özün
    Özveri
    Özyurt
    Pakize
    Pamir
    Pamira
    Papatya
    Parla
    Parlar
    Pekay
    Peköz

    RüçhanRüyaSaba
    Sabah
    Sabiha
    Sabire
    Sacide
    Sadika
    Sadullah
    Safiye
    Sahil
    Sahra
    Sahure
    Sakine
    Saliha

    Tilbe
    Titiz
    Tomris
    Tomur
    Tomurcuk
    Tören
    Tuana
    Tuba
    Tuğba
    Tuğçe
    Tuğsem
    Tulu
    Tuluğ
    Tumay

    Ünay
    Ünzile
    Üstün
    Üstünay
    Üstüngül
    Üzüm
    Vahide
    Venüs
    Verda
    Vesile
    Vicdan
    Vildan
    Vuslat
    Yadigar
    Yağmur

    YudumYumakYurdagül
    Yurdanur
    Yurt
    Yurtsal
    Yurtsay
    Yurtsev
    Yurtseven
    Yurtsevil
    Yurtsevin
    Yuva
    Yücelten
    Yüksel
    Yükselen

    Zeynel
    Zeynep
    Zeyno
    Zilan
    Zinnur
    Zişan
    Ziynet
    Zuhal
    Zübeyde
    Zühal
    Zühre
    Zülal
    Züleyha
    Zülfiye
    Zümra
    Zümrüt
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    Haberler Güncel Kız bebek isimleri 2020! En güzel, anlamlı, farklı ve ilginç kız bebek isimleri neler?