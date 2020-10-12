Hatay'da terör örgütü PKK tarafından yakıldığı ortaya çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan ünlülerden biri de Ezgi Mola oldu. Yangını çıkaranlar için lanet okuyan Ezgi Mola, "Lanet olsun!!! Kendi başını yesin terör örgütün de! Bi bitmediniz ulan adiler, kötüler, pislikler! Yansın o yangında parmağı olanlar!" dedi.
"RANT" YALANINDAN ETKİLENDİ TEPKİ ÇEKTİ!
Muhalif medyanın ortaya attığı kimi yalan haberlerden etkilenen Ezgi Mola ikinci iletisinde ise çekinceli bir ileti attı. Mola, "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay'daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı, yoksa rant alanı mı olacak! 'Nolcak zaten yandı, boş orası villa olsun, otel olsun' diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek!" dedi.
"YAZIKLAR OLSUN EZGİ MOLA!"
Magazin dünyasının bir anda kucağında bulduğu bu son dakika tartışması Ezgi Mola'nın tapki çektiği bir sosyal medya hareketliliğine neden oldu. Mola'nın, yangını üstlenenlerin terör örgütü PKK olmasına karşın olayı bir çevre ve inşaat rantı olarak değerlendirmesi sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Twitter'da gündemin üst sıralarına yerleşen Mola'ya birçok sosyal medya kullanıcısından tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcılarından Muhammed Aydın isimli bir avukat "Yazıklar olsun Ezgi Mola! Bende insan sanıyordum seni. Sen de "Berkin Elvan" kafalı çıktın! Yakan PKK. Yani ya PKK müteahhit oldu önce yakıp sonra ev inşaa edecek yada sen PKK'lı oldun onun kaos amacına hizmet edecek." dedi.
Bir başka Twitter kullanıcısı Hatice Olgun ise "Sana dizide başrol veren TRT utansın! Yazıklar olsun" dedi.
"RANT" YALANINDAN ETKİLENDİ TEPKİ ÇEKTİ!
Muhalif medyanın ortaya attığı kimi yalan haberlerden etkilenen Ezgi Mola ikinci iletisinde ise çekinceli bir ileti attı. Mola, "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay'daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı, yoksa rant alanı mı olacak! 'Nolcak zaten yandı, boş orası villa olsun, otel olsun' diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek!" dedi.
"YAZIKLAR OLSUN EZGİ MOLA!"
Magazin dünyasının bir anda kucağında bulduğu bu son dakika tartışması Ezgi Mola'nın tapki çektiği bir sosyal medya hareketliliğine neden oldu. Mola'nın, yangını üstlenenlerin terör örgütü PKK olmasına karşın olayı bir çevre ve inşaat rantı olarak değerlendirmesi sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Twitter'da gündemin üst sıralarına yerleşen Mola'ya birçok sosyal medya kullanıcısından tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcılarından Muhammed Aydın isimli bir avukat "Yazıklar olsun Ezgi Mola! Bende insan sanıyordum seni. Sen de "Berkin Elvan" kafalı çıktın! Yakan PKK. Yani ya PKK müteahhit oldu önce yakıp sonra ev inşaa edecek yada sen PKK'lı oldun onun kaos amacına hizmet edecek." dedi.
Bir başka Twitter kullanıcısı Hatice Olgun ise "Sana dizide başrol veren TRT utansın! Yazıklar olsun" dedi.