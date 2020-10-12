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    • Magazin
    • 12.10.2020 14:17
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    • 12.10.2020 14:30
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    Son dakika: yangınıyla ilgili paylaşım yapan 'ya tepki yağdı: Asıl faili koruyucu bir söylem

    Son dakika haberine göre, magazin dünyasının gündemine düşen oyuncu 'nın paylaştığı tweetler tartışma konusu oldu. Mola, terör örgütü ’nın ’da yaktığı ormanlar için “Lanet olsun!” dedikten kısa bir süre sonra muhalif medyanın yalan haberlerinden etkilenerek, “Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay’daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı, yoksa rant alanı mı olacak?” dedi. Bu sözleri üzerine sosyal medyada büyük tepki aldı.

    Fatma Damla Kayayerli
    Ezgi Mola'ya tepki yağdı!
    'da terör örgütü tarafından yakıldığı ortaya çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan ünlülerden biri de oldu. Yangını çıkaranlar için lanet okuyan Ezgi Mola, "Lanet olsun!!! Kendi başını yesin terör örgütün de! Bi bitmediniz ulan adiler, kötüler, pislikler! Yansın o yangında parmağı olanlar!" dedi.





    "RANT" YALANINDAN ETKİLENDİ TEPKİ ÇEKTİ!
    Muhalif medyanın ortaya attığı kimi yalan haberlerden etkilenen Ezgi Mola ikinci iletisinde ise çekinceli bir ileti attı. Mola, "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay'daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı, yoksa rant alanı mı olacak! 'Nolcak zaten yandı, boş orası villa olsun, otel olsun' diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek!" dedi.




    "YAZIKLAR OLSUN EZGİ MOLA!"
    Magazin dünyasının bir anda kucağında bulduğu bu son dakika tartışması Ezgi Mola'nın tapki çektiği bir sosyal medya hareketliliğine neden oldu. Mola'nın, yangını üstlenenlerin terör örgütü PKK olmasına karşın olayı bir çevre ve inşaat rantı olarak değerlendirmesi sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Twitter'da gündemin üst sıralarına yerleşen Mola'ya birçok sosyal medya kullanıcısından tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcılarından Muhammed Aydın isimli bir avukat "Yazıklar olsun Ezgi Mola! Bende insan sanıyordum seni. Sen de "Berkin Elvan" kafalı çıktın! Yakan PKK. Yani ya PKK müteahhit oldu önce yakıp sonra ev inşaa edecek yada sen PKK'lı oldun onun kaos amacına hizmet edecek." dedi.




    Bir başka Twitter kullanıcısı Hatice Olgun ise "Sana dizide başrol veren TRT utansın! Yazıklar olsun" dedi.



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    Haberler Magazin Son dakika: Hatay yangınıyla ilgili paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağdı: Asıl faili koruyucu bir söylem