AFAD'ın açıklamasında şöyle denildi:

Marmara ve Ege Bölgelerimizde güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Uyarı işareti Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

EDİRNE'DE BEKLENEN YAĞMUR BAŞLADI

Meteoroloji'den yapılan uyarı sonrası Edirne il merkezi ve güneyinde yer alan Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkili oluyor. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.