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    • 13.10.2020 09:21
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    Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı: 'da sağanak alarmı | 13 Ekim

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (, Aydın, , Manisa) ile 'nin Güneyi, 'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetl olması bekleniyor. Peki, , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 13 Ekim il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji saat vererek uyardı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların bugün (Salı) 10:00-20:00 saatleri arasında Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde; kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
    Rüzgarın bugün akşam saatlerine kadar Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.




    BURSA °C, 30°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 27°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 32°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa ile zamanla Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

    KÜTAHYA °C, 27°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

    MUĞLA °C, 25°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, zamanla batısı ve Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 32°C
    Az bulutlu

    RİZE °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 23°C
    Az bulutlu

    KARS °C, 22°C
    Az bulutlu

    MALATYA °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 21°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak alarmı | 13 Ekim HAVA DURUMU