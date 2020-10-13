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    • 13.10.2020 14:36
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    'te salgınına karşı yeni önlem

    salgınına karşı 'te alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde kamusal alanlarda piknik yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.

    O ilde koronavirüs salgınına karşı yeni önlem

    'te, yeni tip (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda piknik yapmak yasaklandı.

    Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı duyuruldu.

    Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir sosyal faaliyet alanı için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, ilimiz merkez ilçede bulunan vatandaşlarımızın kamusal alanlarda (mesire, ören vb.) piknik yapmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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    Haberler Güncel Bilecik'te koronavirüs salgınına karşı yeni önlem