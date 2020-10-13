Dikkat! Koronavirüs o kişileri seçiyor! Bulaşma riski 7 kat daha fazla





Okulların kapalı kaldığı süre boyunca çocuk ve ergenlerin fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğünü anlatan Uygur, "Televizyon ve bilgisayar oyunları, hareketsizliğe ve uyku düzensizliklerine sebep olmakta, şekerle tatlandırılmış içecek tüketimini artırmaktadır. Obez çocukların A, E ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyve tüketimleri düşüktür. Bu vitaminlerin yetersiz alınması, bağışıklık yanıtını düşürmektedir. Obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların Covid-19 için risk oluşturuyor. Mart ayından bu yana, obezite ve Covid-19 arasındaki ilişki biliniyor. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 35in üzerinde olan bireyler ile 25in altında olan bireylerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, obez bireylerin koronavirüse yakalanma riskinin 7 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Hastalığa yakalanma oranları gibi, entübasyon oranları da yüksektir ve obezler yoğun bakımda daha uzun süre kalmaktadır. Obez bireylerin başka sağlık problemleri de olduğu için, bu kişilerde koronavirüs daha ağır bir tablo ile seyretmektedir. şeklinde konuştu.