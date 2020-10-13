İYİ Parti'de liste krizi derinleşiyor: Ahlaksız!

AKŞENER DİNLEDİ ANCAK TALEPLERİNİ KABUL ETMEDİ

Bu arada geçtiğimiz günlerde alınan son dakika bilgisinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ani bir kararla geçen hafta tepkili milletvekillerinden İsmail Koncuk, Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi ve İstanbul Milletvekilleri Ahmet Çelik, Hayrettin Nuhoğlu ile baş başa görüşerek, kanaatlerini dinlemiş, taleplerini almıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, ancak Koray Aydın'ın arkasında durduğu ve sorunları başka şekilde çözme teklifi olduğu belirtilmişti.

Akşener'in tepkili milletvekilleriyle görüşmeleri devam edecek.

KONCUK'TAN SERT AÇIKLAMALAR: AHLAKSIZ BİR OPERASYON

İYİ Parti Adana Milletvekili Koncuk, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, tepkilerinin sonuç alıncaya kadar süreceğini belirterek liste krizini çıkaran ve onlara sahip çıkanları kastederek "Partide ahlaksız bir operasyon olmuştur. Bu parti ahlaksızlıklara zemin yaratmak için kurulmuş bir siyasi hareket değildir." dedi.