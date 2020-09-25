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    • 25.09.2020 08:33
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    İYİ Parti'de 'seçilmeyecekler listesi' ortalığı karıştırdı! Gündeme bomba gibi düşecek itiraf: O listeyi ben yaptım!

    İYİ Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kurultayının ardından parti içi karıştı. Kurultayda 'na 'seçilmeyecekler listesi' ile ilgili şoke eden bir itiraf geldi. İYİ Başkanı , listeyi kendisinin yaptığını açıklayarak, “Ben daha listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim” dedi. Öte yandan 20 milletvekilinin temsilci olarak belirlediği ile , dün Akşener ile görüşüp rahatsızlığı dile getirdi.

    Gündeme bomba gibi düşecek itiraf: O listeyi ben yaptım!

    İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda tartışma yaratan partinin en yetkili organı için gündeme gelen 'Tercih edilmeyecek isimler' listesiyle ilgili 'itiraf' geldi. İYİ Başkanı , listeyi kendisinin yaptığını açıklayarak, "Ben daha listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim" dedi.

    Milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, , , Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, , ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimler olan listeyi kendisinin hazırladığını açıklayan Hocaoğlu, şöyle konuştu: "Sayın Koncuk, siz ve Ümit Özdağ'ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir. Birazcık muhakeme yapabilseydiniz, liste, sizin tabirinizle yukarıdan gelseydi, listeyi veren sizin olmadığınızı da bilecek kadar zekiydi. Listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim. Bakacağım yüze tükürmem; tükürdüğüm yüze de bakmam."

    Hocaoğlu, Koncuk'un desteklediği adayların sıra numaralarını delegelere mesaj attığını da öne sürdü.

    20 VEKİL DURUMDAN RAHATSIZ
    Kurultay sonrası İYİ Parti'den merkez sağı temsil eden isimlerin tasfiye edildiği iddiası gündeme geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti yetkilileri, iddiayı yalanlarken, kurultay sonucunda ortaya çıkan GİK listesinin merkez sağı temsil eden isimlerden oluştuğunu belirttiler. 20 milletvekilinin temsilci olarak belirlediği ile Ayhan Erel, dün Akşener ile görüşüp rahatsızlığı dile getirdi.

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    Haberler Güncel İYİ Parti'de 'seçilmeyecekler listesi' ortalığı karıştırdı! Gündeme bomba gibi düşecek itiraf: O listeyi ben yaptım!
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