Özellikle kış mevsiminde tercih edilen kaplıcalardaki suların temizliği konusunda dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Ayhan, şunları söyledi:

"Hücreyi yiyen, amip olarak adlandırılan mikroorganizma tek hücreli canlı, Türkiye'deki sularda da bulunabilen bir amip türü. Daha çok termal özellikli sularda yani 40 derecenin üzerindeki sularda canlı kalıyor. Amip, yüzme yoluyla burun sinüslerinden beyne ilerleyerek, bir beyin zarı iltihabı yapıyor. Kontrolsüz sular, hijyenik olmayan kaplıcalar risk olabilir. Hijyen çok önemli. Yüzme havuzlarının da klorlanması çok önemli. Amibin hijyenik sularda, hijyenik tesislerde bulaşma olasılığı yok. Gıda yoluyla yani suyun yutulmasıyla da bulaşmıyor. Sadece yüzmeyle burundan suyun girmesiyle bir bulaş riski söz konusu."