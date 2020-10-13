Etil alkol metil alkol farkı nedir? Metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Türkiye genelinde büyük tehdit oluşturan sahte içki ile ilgili yapılan operasyonlar devam ederken vatandaşlar da bu konuyla ilgili bilgi almak istiyor. Merak edilen konulardan birisi de etil alkol metil alkol farkı nedir oldu. Peki, metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Metil alkol nedir?
ETİL ALKOL NEDİR, NE İŞE YARAR?
Etanol renksiz, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılmaktadır. Kimyasal formülü C2H6O olup EtOH ya da C2H5OH olarak da ifade edilmektedir.
Etanol bakterisit ve anti-fungal etkileri nedeniyle tıbbi temizlikte ve en yaygın olarak da antibakteriyel el dezenfaktanı jellerde antiseptik olarak kullanılır. Etanol mikroorganizmaların membranlarını lipid bilayer eriterek ve membran proteinlerini, doğasını değiştirerek öldürür ve çoğu bakteri ve fungi ve virüslere karşı etkilidir.
METİL ALKOL NEDİR, NE İŞE YARAR, NEREDE KULLANILIR?
Metil alkol (metanol) odun talaşının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlışlıkla içki olarak kullanılması sonucu oluşurken, kronik zehirlenmeler, işyerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu oluşur. Giysilere bol miktarda bulaşmış olan metil alkolün deri yolu ile alınması da mümkündür.
ETİL ALKOL İLE METİL ALKOLÜN FARKI NEDİR?
Etil alkol vücutta metabolize olan yani karaciğer tarafından işlenebilen bir alkol olduğundan içki yapımında kullanılan tek alkol türüdür. Metil alkol ise vücutta metabolize olmaz ve vücuda girdikten sonra formaldehid ve formik asit isimli iki kimyasala bozunur.
Formik asit birikimi klinik semptomlar ile ilişkilidir ve toksiteden formik asit sorumludur. Retinada formaldehit oluşumu özellikle 'kör sarhoş' diye tanımlanan körlüğe neden olan optik papillit ve retinal ödeme yol açar.
METİL ALKOL NEDİR?
Metil alkol (metanol) odun talasının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlıslıkla içki olarak kullanılması sonucu olusurken, kronik zehirlenmeler, işyerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu olusur.
Giysilere bol miktarda bulaşmış olan metil alkolün deri yolu ile alınması da mümkündür.
METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Zehirlenme belirtileri, metil alkol alımından 10-24 saat sonra görülmeye başlanır. Toksisitenin şiddeti, oluşan asidozun derecesine bağlıdır başlıca aşağıdaki belirtiler
• Bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu
• Baş ağrısı
·Bulantı, kusma,
·şiddetli karın ağrısı,
·sırt, kol ve bacaklarda ağrı,
·Görme bozukluğu ve daha sonra körlük,
·Tedavi edilmediği takdirde metabolik asidoz, koma ve solunum durması sonucu ölüm.
Alınan metil alkol miktarına bağlı olarak 4-15 ml dozda körlük ve 15- 100 ml dozda ölüm meydana gelebilmektedir.