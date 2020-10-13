Etil alkol metil alkol farkı nedir? Metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Türkiye genelinde büyük tehdit oluşturan sahte içki ile ilgili yapılan operasyonlar devam ederken vatandaşlar da bu konuyla ilgili bilgi almak istiyor. Merak edilen konulardan birisi de etil alkol metil alkol farkı nedir oldu. Peki, metil alkol zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Metil alkol nedir?

ETİL ALKOL NEDİR, NE İŞE YARAR?

Etanol renksiz, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılmaktadır. Kimyasal formülü C2H6O olup EtOH ya da C2H5OH olarak da ifade edilmektedir.