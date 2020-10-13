Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Kar ab ağ geriliminin ardından Moskova 'ya davet edilen taraflar, Ermenistan'ın ateşkes kuralını ihlal etmesi ile Karabağ sorununu çözüme kavuşturamadı.Ermenistan'ın kara propagandalarını her an sürdürdüğünü veAliyev, Türkiye 'siz hiçbir sorunun çözülemeyeceğinin de altını çizdi. "Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye 'de, Libya 'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var" dedi.

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü. Erdoğan, AB'nin 18 Mart Mutabakatı yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Ermenistan'ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, AB'ye "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü" için çağrı yaptı.