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    • 13.10.2020 Gazete
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    Cumhurbaşkanı : "’siz olmaz"

    Cumhurbaşkanı , "Hangi mesele olmadan çözüldü? 'de, 'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var" dedi.

    Türkiye’siz olmaz
    İşgalci ile arasındaki Karağ geriliminin ardından 'ya davet edilen taraflar, Ermenistan'ın ateşkes kuralını ihlal etmesi ile Karabağ sorununu çözüme kavuşturamadı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın kara propagandalarını her an sürdürdüğünü ve Azerbaycan'ı yine saldırgan göstermeye çalıştığını söyledi.




    Aliyev, 'siz hiçbir sorunun çözülemeyeceğinin de altını çizdi. "Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? 'de, 'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var" dedi.

    MICHEL'E ERMENİ UYARISI
    Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü. Erdoğan, AB'nin 18 Mart Mutabakatı yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Ermenistan'ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, AB'ye "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü" için çağrı yaptı.


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    Haberler Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Türkiye’siz olmaz"