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    • 12.10.2020 17:02
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    'dan Başkan Erdoğan'a mesaj: Bize yardım etsin

    'ın alçak saldırıları için Başkan Erdoğan'dan ve 'den yarım isteyen Türkü yaşlı bir kadın, “Türk milletine güveniyoruz, onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. O bizim kardeşimizdir, canımızdır. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Burada oturuyoruz, zulüm çekiyoruz ama evimizden kaçmıyoruz. Ermenilerden kaçmayacağız” dedi.

    Azerbaycan'dan Başkan Erdoğan'a mesaj

    'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu 'ın Gence kentinde halk, Başkan mesaj gönderdi.

    Gence'de yaşayan , "Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık" ifadelerini kullandı.

    Ermenistan, Rus arabuluculuğu ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine roket saldırısında bulundu. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine güvendiğini söyledi.

    Genceli kadın, "Türk milletine güveniyoruz, onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. O bizim kardeşimizdir, canımızdır. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Burada oturuyoruz, zulüm çekiyoruz ama evimizden kaçmıyoruz. Ermenilerden kaçmayacağız" dedi.

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