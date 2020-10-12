Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.10.2020 12:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2020 12:30
    ABONE OL

    Son dakika: Milli Savunma Bakanı 'dan flaş açıklama: Barbar bir var

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Akar, 'ın barbar bir tavır sergilediğinin altını çizerken "Azerbaycan ile kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz." dedi.

    Bakan Akar'dan flaş Ermenistan açıklaması

    Milli Savunma Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Akar, 'ın barbar bir tavır sergilediğinin altını çizerken "Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz." dedi.

    İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Azerbaycan ile kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Barbar bir Ermenistan var