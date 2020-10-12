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    • 12.10.2020 15:47
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    'de operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

    'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürdükleri belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Evlerde yapılan aramada 29 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

    Denizli'de sahte para operasyonu

    'de piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

    Evlerde yapılan aramada 29 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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