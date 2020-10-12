Üniversite VGM burs başvurusu ne zaman? 2020 üniversite VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Üniversite öğrencileri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sunduğu burs fırsatlarından yararlanmak istiyor. Ortaöğrenimde başvurular sürüyor ancak üniversite öğrencileri de başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman? İşte VGM burs başvurusu yapma yolları!

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formu ile Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu başvuru Formu henüz erişime açılmadı. Başvuru formları 15 Ekim itibari ile açılacak. Başvurular 15 Ekim 2020 - 30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Ortaöğretim başvuruları ise 15 Ekim'de sona erecek.