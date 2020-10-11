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    • 12.10.2020 06:40
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    • 12.10.2020 06:40
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    | den o bölgelere sis ve pus uyarısı | 'da hava nasıl olacak?

    Genel Müdürlüğündan son dakika tahminleri gelmeye devam ediyor. Son yapılan değerlendirmeye göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve 'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    O bölgelere sis ve pus uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLUYOR?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KÜTAHYA °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 25°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu


    AKDENİZ
    Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 28°C
    Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu

    HATAY °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 23°C
    Az bulutlu


    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 28°C
    Az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 28°C
    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ZONGULDAK °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 30°C
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    RİZE °C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 24°C
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    TRABZON °C, 25°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu



    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 22°C
    Az bulutlu

    KARS °C, 21°C
    Az bulutlu

    MALATYA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 21°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o bölgelere sis ve pus uyarısı | 12 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak?