Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi! Pazartesi günü hava nasıl olacak? | 12 Ekim HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Kastamonu'nun iç kesimleri ile Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SİNOP 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

VAN 5°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık