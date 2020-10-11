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    • 12.10.2020 00:28
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi! Pazartesi günü hava nasıl olacak? | 12 Ekim

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; "Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde 'in iç kesimleri ile 'nun iç kesimleri ve çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor." denildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi! Pazartesi günü hava nasıl olacak? | 12 Ekim HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; "Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri ve Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor." denildi.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 13°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 15°C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 13°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 17°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 16°C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 9°C, 24°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 15°C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 15°C, 25°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 19°C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 21°C, 28°C

    Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu

    HATAY 19°C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 11°C, 23°C

    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 13°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    KONYA 13°C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    SİVAS 7°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Kastamonu'nun iç kesimleri ile Karabük çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    BOLU 11°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 7°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    SİNOP 20°C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 15°C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    AMASYA 14°C, 30°C

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    RİZE 19°C, 25°C

    Parçalı bulutlu

    SAMSUN 19°C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    TRABZON 20°C, 25°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 4°C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 0°C, 21°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 10°C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    VAN 5°C, 21°C

    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 10°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 13°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 15°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 18°C, 33°C

    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi! Pazartesi günü hava nasıl olacak? | 12 Ekim HAVA DURUMU