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    • 13.10.2020 01:06
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    Müjdeyi ve duyurdu: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlıyor

    ve sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'nin yerli lityum üretimine yıl sonunda başlayacağını duyurdu.

    Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlıyor

    ve , yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

    ÇOK SAYIDA ALANDA KULLANILACAK
    Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Müjdeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlıyor