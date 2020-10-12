'TEHDİTLE FUHUŞA ZORLANDIM'

İrem G.'nin Kütahya emniyetinde verdiği ifadesinde, "Televizyon programına bağlandığım zaman tehdit altındaydım. Doğruları söyleyemedim çünkü bana zarar vermelerinden korktum.

Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım. Fırsatını bulunca onlardan kaçarak, Bursa'da kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştım. Ancak Haydar ve Leyla B. beni burada bulup, kaçırdı. Beni fuhuş yapmam için yeniden Eskişehir'e götürüyorlardı. Yolda otomobilden atlayarak kaçtım ve karakola sığındım" dediği öğrenildi.