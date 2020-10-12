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    • 12.10.2020 18:54
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    Eski kaymakamının /Paralel Devlet Yapılanması yargılamasına devam edildi

    'da, /Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Kaymakamı B.A'nın yargılandığı davaya devam edildi.

    AA
    Eski Tarsus kaymakamı FETÖ/PDY'den yargılanıyor

    Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuksuz sanık B.A. ve avukatı hazır bulundu.

    Duruşmada savunma yapan sanık B.A, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum.'' dedi.

    Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için ek süre verilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

    Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için duruşma savcısına ek süre verilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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