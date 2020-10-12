Özel bir tv programında konuk Ersan Şen, 'Cemaatler ve Tarikatlar' konu başlığının tartışıldığı bölümde telefonla bağlanan kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye, "Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet konusundaki düşünceleriniz nedir?" sorusunu yöneltti.





"ATATÜRK ALEYHİNDE KONUŞMAK CAİZ DEĞİL"

"Yahu kaç kere anlattık." diye söze giren Ünlü, Atatürk'ü eleştirmenin caiz olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Mustafa Kemal Atatürk, bu devletin kurucusu. Bunun aleyhine konuşulmaz. Konuşmak caiz değildir. Asla bunun aleyhine konuşulmaması gerekir. Cumhuriyet bizim devletimiz. Son olarak kurulmuş devletimizdir. Bu devlete vergi vermek görevimiz. Askere gitmek görevimiz."