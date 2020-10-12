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    • 12.10.2020 12:38
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    'ten dikkat çeken Atatürk fetvası: "Aleyhine konuşmak caiz değil"

    Kamuoyunda "" olarak bilinen " hakkındaki düşünceleriniz nedir?" sorusuna "Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu, onun aleyhine konuşulmaz, konuşmak caiz değil" yanıtını verdi.

    Cübbeli Ahmet'ten Atatürk fetvası

    Özel bir tv programında konuk Ersan Şen, 'Cemaatler ve Tarikatlar' konu başlığının tartışıldığı bölümde telefonla bağlanan kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen 'ye, "Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet konusundaki düşünceleriniz nedir?" sorusunu yöneltti.

    "ATATÜRK ALEYHİNDE KONUŞMAK CAİZ DEĞİL"
    "Yahu kaç kere anlattık." diye söze giren Ünlü, Atatürk'ü eleştirmenin caiz olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

    "Mustafa Kemal Atatürk, bu devletin kurucusu. Bunun aleyhine konuşulmaz. Konuşmak caiz değildir. Asla bunun aleyhine konuşulmaması gerekir. Cumhuriyet bizim devletimiz. Son olarak kurulmuş devletimizdir. Bu devlete vergi vermek görevimiz. Askere gitmek görevimiz."

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    Haberler Güncel Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Atatürk fetvası: "Aleyhine konuşmak caiz değil"