Deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!

Son deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Ülkemizde sık sık sismik hareketlilik yaşanıyor ve depremler meydana geliyor. Son olarak Muğla'da meydana gelen depremin ardından deprem mi oldu sorusu gündem oldu. Peki, deprem nerede oldu? İşte Kandilli AFAD son depremler listesi!
SON DEPREMLER LİSTESİ!
AFAD: Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.53'te 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
MUĞLA BEŞİK GİBİ SALLANDI
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve ilçelerinde hissedildi. İlk depremin ardından büyüklükleri 1.9 ile 3.9 arasında olan 7 sarsıntı daha yaşandı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; bugün saat 07.11'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kıyıya 144 kilometre mesafede, 11.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Datça'nın kırsal Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye mahalleri başta olmak üzere Muğla ve diğer ilçelerinde de hissedildi.
TÜRKİYE DEPREM KUŞAKLARI
a) Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı
Van Gölü'nün kuzeyinden itibaren Erzincan, Tokat, Amasya, Gerede, Bolu, Adapazarı, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nden, Saros Körfezi'ne kadar uzanır. Bu kuşağa Kuzey Anadolu Fay Hattı da denir. Ülkemizde depremlerin en çok görüldüğü kuşak burasıdır. İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Çankırı, Niksar, Erbaa, Erzincan, Erzurum, Pasinler bu kuşak üzerinde yer alır.
b) Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı
Van Gölü çevresinden başlayarak Güneydoğu Torosları takip eder ve iskenderun Körfezi'ne kadar uzanır. Muş, Varto, Elazığ, Malatya, Elbistan, Kahramanmaraş, Adana, İskenderun bu kuşak üzerinde yer alır.
c) Batı Anadolu Deprem Kuşağı
Ege Bölgesi'nde yer alan çöküntü alanlarını kaplayan bu kuşak, Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes ovaları ile Burdur, Uşak, Kütahya civarını içine alır.
Deprem Riski Az Olan Bölgeler
Bu üç fay kuşağının dışında kalan Tuz Gölü ve Konya çevresi, Antalya – Mersin arası, Ergene Havzası, Ş.Urfa ve Mardin çevresi deprem tehlikelerinin az olduğu yerlerdir.