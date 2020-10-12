Deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!

TÜRKİYE DEPREM KUŞAKLARI

a) Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı

Van Gölü'nün kuzeyinden itibaren Erzincan, Tokat, Amasya, Gerede, Bolu, Adapazarı, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nden, Saros Körfezi'ne kadar uzanır. Bu kuşağa Kuzey Anadolu Fay Hattı da denir. Ülkemizde depremlerin en çok görüldüğü kuşak burasıdır. İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Çankırı, Niksar, Erbaa, Erzincan, Erzurum, Pasinler bu kuşak üzerinde yer alır.

b) Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı

Van Gölü çevresinden başlayarak Güneydoğu Torosları takip eder ve iskenderun Körfezi'ne kadar uzanır. Muş, Varto, Elazığ, Malatya, Elbistan, Kahramanmaraş, Adana, İskenderun bu kuşak üzerinde yer alır.