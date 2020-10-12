AÖF DGS kayıtları hangi tarihte? AÖF DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adayların katıldığı AÖF DGS kayıtları başladı ve gündemde ilgi konusu oldu. Binlerce aday AÖF DGS kayıtlarının nasıl ve nereden yapıldığını merak ederek araştırıyor. Konuya dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
AÖF DGS KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt işlemleri 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09:00'da başlayıp, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü arasında yapılacaktır. İnternet Başvurularınızı https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden yapabilir, ödemenizi de yaptıktan sonra ilgili kayıt tarihleri içinde AÖF bürolarına başvurarak kaydınızı tamamlayabilirsiniz. 20 Ekim 2020 Salı günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00'da sona erecektir.
AÖF DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR?
-Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
-Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.
-Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
-Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz.
-Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Öğrenim Belgesi
5) Not Durum Belgesi