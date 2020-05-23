Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Haliç'te biriken çamurun çıkartılmasıyla ilgili projeyi, kendi döneminde yapılmış gibi sunulmasına tepki gösterdi. Birpınar, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Haliç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde yapılan çalışmaları özetledikten sonra 2004 yılından sonra yapılan çalışmaları anlattı.

Zamanla Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden gelen çamurun dere ağızlarında biriktiğini, 2004 yılında Ulaştırma Bakanlığından temin edilen Çekirge Tarak Gemisi ile Haliç'te yeni bir tarama çalışmasına başlandığını, çalışmanın 2011 yılına kadar devam ettiğini belirten Birpınar, "2011'den sonra ise şat üzerindeki Endüstriyel Ekskavatör ile tarama çalışmalarına devam edilmiştir" dedi.





SUSUZLAŞTIRMA TESİS PROJESİ 2018'DE YAPILDI

İBB'nin 2017 yılında 1 adet Çamur tarama gemisi 1 adet amfibi tarama aracı, 2 adet çamur taşıma gemisi alarak, Haliç başta olmak üzere dere ve deniz temizleme araç envanterini güçlendirdiğini vurgulayan Birpınar, Haliç'ten çıkan dip çamuru susuzlaştırma tesisi için özetle şunları söyledi:

"Tesis için ilk adımlar 2018 yılında atıldı. 03 Aralık 2018 tarihinde ihale yapılmış, yüklenici İBB iştiraki İSTAÇ olmuştur. İSKİ 2018 faaliyet raporunda da yer alan projenin ihale ve sözleşmesi bitmiş, işe başlanılmıştır.

Şimdi sormak istiyoruz, Haliç'in temizlenmesinden can suyu verilmesine kadar onlarca iş yapılmış, 750 milyon doları aşan yatırımlar hayata geçirilmişken, nasıl olur da Haliç için hiçbir şey yapılmamış, binlerce ton çamur biriktirilmiş' denilebiliyor.





İhalesi, projesi, sözleşmesi 2018 yılında bitmiş, yüklenici belirlenerek işe başlanmış olan 'Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisi' projesi için; nasıl olur da kendi geliştirdiğiniz, ürettiğiniz bir projeymiş gibi lanse ediyorsunuz?

Çok değil, 6 ay önce uyarmıştık. 'Haliç tekrar kokulara boğulmasın' demiş, bunun için yapılan yatırımlara destek olun çağrısında bulunmuştuk. Çünkü; 'Çevreyi siyaset üstü görüyor, Çevreye yapılan yatırımları önleyici hekimlik' olarak değerlendiriyoruz.

Çağrımızı bir kez daha yineliyoruz; gelin, Kağıthane'deki ileri biyolojik atıksu arıtma tesisini tekrar değerlendirin. Hayırlı işlerin karşısında değil, yanında olmak yakışır"